Skoda рассказала об автопродажах в условиях коронавируса

В 2021 году Skoda Auto реализовала 878 200 автомобилей по всему миру. Об этом сказано в официальном релизе компании. Заметим, что в 2018 году бренд продал по всему миру 1 230 072 своих автомобилей, в 2019 – 1 190 325, а в течении пандемийного 2020 года — 951 357. Таким образом, 878 200 машин Skoda, реализованных на мировых рынках в 2021 году, составляют всего около 71% от результата «тучного» 2018-го года.

Заметим, что в России любителям чешской марки за истекший год передано 90 400 автомобилей. Это на 4,4% меньше, чем в 2020 году (с января по декабрь 2020 года: 94 600). При этом в декабре 2021-го Skoda Auto продала на российском рынке 7 200 машин, что на 25% меньше, чем за декабрь года 2020-го.

По мнению гендиректора Skoda Auto Томаса Шефера, 2021 год стал одним из самых сложных в истории бренда из-за пандемии COVID-19 и дефицита полупроводников. Он сообщил также, что постепенное улучшение ситуации с поставками полупроводников на сборочные конвейеры марки ожидается только во второй половине 2022 года.