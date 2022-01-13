Исполнительный директор Honda Motor Rus Михаил Плотников отметил «АвтоВзгляд» за продуктивность

АвтомобилиАвтопромИсполнительный директор Honda Motor Rus Михаил Плотников отметил «АвтоВзгляд» за продуктивностьФото: АвтоВзгляд От лица компании Honda Motor Rus рад поздравить весь коллектив портала «АвтоВзгляд» с десятилетним юбилеем! Хочу поблагодарить вас за профессионализм и компетентность, с которыми вы делаете свое дело. Портал «АвтоВзгляд» Искренне желаю дальнейшего успешного развития, неиссякаемого вдохновения, энергии и преданных читателей!Уверен, что впереди у нас еще много десятилетий совместной продуктивной работы!Михаил ПЛОТНИКОВ, исполнительный директор Honda Motor Rus.ОбществоСоциумPR-директор Mazda Russia Мария Магуайр назвала портал «АвтоВзгляд» великим Японский бренд отмечает наш юбилей 567ОбществоСоциумPR-директор Mazda Russia Мария Магуайр назвала портал «АвтоВзгляд» великим Японский бренд отмечает наш юбилей 567юбилей, история марки, история модели, история13 января 2022290