Автомобили

Автопром Исполнительный директор Honda Motor Rus Михаил Плотников отметил «АвтоВзгляд» за продуктивность Фото: АвтоВзгляд

От лица компании Honda Motor Rus рад поздравить весь коллектив портала «АвтоВзгляд» с десятилетним юбилеем! Хочу поблагодарить вас за профессионализм и компетентность, с которыми вы делаете свое дело.