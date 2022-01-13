В российских офисах Toyota и Volkswagen сменилось руководство

ООО «Тойота Мотор» объявило о новых назначениях в составе топ-менеджмента компании. Так, с 1 января 2022 года новым президентом ООО «Тойота Мотор» назначен Ёсиаки Ито. Ранее он отвечал за операционную деятельность на российском рынке в европейской штаб-квартире Toyota Motor. Сюдзи Суга, руководивший ООО «Тойота Мотор» с 1 января 2018 года, «продолжит развивать бизнес компании в России на должности исполнительного советника», говорится в официальном релизе компании. Помимо этого кадрового решения, исполнительным вице-президентом ООО «Тойота Мотор» и главой завода компании в Санкт-Петербурге назначен Синъя Такахаси. До этого он возглавлял подразделение контроля производства Toyota Motor Corporation в Японии.

В российском представительстве марки Volkswagen также состоялись кадровые изменения. Теперь управлять подразделением «Volkswagen Легковые автомобили» в России будет Михаэль Арндт. До последнего момента он занимал аналогичный пост в германском офисе марки. На своей новой должности Михаэль Арндт сменил Томаса Мильца, который теперь занимает пост директора по продажам и маркетингу, а также является членом совета директоров Volkswagen Group в Южной Африке.