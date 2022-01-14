Renault опять подняла цены на свои автомобили в России

Если купе-кроссовер Renault Arkana «потяжелел» — в зависимости от спецификации — от 5000 до 45 000 рублей, то бестселлер Duster — на целых 55 000 «деревянных». В диапазоне от 5000 до 26 000 в российской валюте прибавил и Renault Kaptur.

А вот меньше всех затронуло повышение цен Renault Logan и его «собрат» под соусом Stepway. Модели подорожали на 14 000 рублей. И это, добавим, без учета дилерской наценки, которая, как мы знаем, в условиях дефицита автомобилей может расти до бесконечности.

Между тем, французский производитель представил совершенно новый кроссовер под именем Austral. Правда, пока лишь только на картинках. Ожидается, что новинка произведет фурор в сегменте C-SUV на автомобильном рынке. Подробнее о модели можно узнать здесь.