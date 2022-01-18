В кризис россияне буквально расхватывали новенькие Lamborghini

В глобальном плане наибольшим успехом пользовался бескомпромиссный кроссовер Urus: объем поставок таких SUV составил 5021 штук. За ним следует Huracan с двигателем V10, продажи которого значительно выросли до 2586 единиц благодаря версии Huracan STO. Кроме того, по всему миру разошлось 798 флагманских Aventador V12.

Российский рынок также показал исключительные результаты: в 2021 году клиентам было передано 200 автомобилей, что на 48% выше показателей 2020 года и на 27% выше рекордных продаж 2019 года.

— Прошедший год стал для нас успешным во всех отношениях: мы не только достигли лучших в своей истории результатов продаж, но и провели действительно уникальные проекты по всей России, — напомнил порталу «АвтоВзгляд» Константин Сычев, глава Lamborghini в странах Восточной Европы и СНГ.

Например, в марте в рамках ежегодного фестиваля «Дни скорости Байкала на льду» Lamborghini Urus установил мировой рекорд скорости среди серийных автомобилей. А в июле состоялась третья экспедиция Lamborghini Esperienza Dinamica Terra — кавалькада из 10 Urus преодолела более 750 километров по Карачаево-Черкесской республике.