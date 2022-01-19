Россияне первыми в Европе смогут купить новейший Jeep Grand Cherokee

Фото производителя.
Российский офис концерна Stellantis назначил дату премьеры Jeep Grand Cherokee нового поколения — пятую генерацию американской легенды презентуют уже 25 января. При этом, как выяснил портал «АвтоВзгляд», именно Россия станет первым рынком для новинки во всей Европе.
Алексей Кованов

Сперва на рынок выйдет длиннобазный Jeep Grand Cherokee L — семиместная версия длиной 5,2 метра (к слову, тремя рядами сидений «Гранд Чероки» разжился впервые). В основе модели теперь лежит не старая платформа от Mercedes-Benz ML серии W164, а свежая архитектура Giorgio из ассортимента Alfa Romeo.

Двигатели — хорошо знакомые атмосферники на шесть и восемь цилиндров, с каждым из которых состыкован восьмиступенчатый «автомат». V6 объемом 3,6 литра выдает 294, а 5,7-литровый V8 — 362 силы.

Система полного привода построена вокруг муфты подключения передних колес, но при желании внедорожный инструментарий можно дополнить понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.

Остальные подробности, включая цены и комплектации, объявят во время презентации. Тогжа же мы узнаем, планирует ли местное представительство привозить в Россию и более компактный пятиместный вариант «Джипа».

Добавим, что россияне вновь полюбили автомобили марки Jeep. По итогам прошедшего 2021 года американский бренд сработал, что называется, «в плюс». И, как выяснил портал «АвтоВзгляд», в российском офисе бренда не планируют ослаблять хватку.

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19 января 2022
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