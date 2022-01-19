Россияне первыми в Европе смогут купить новейший Jeep Grand Cherokee

Сперва на рынок выйдет длиннобазный Jeep Grand Cherokee L — семиместная версия длиной 5,2 метра (к слову, тремя рядами сидений «Гранд Чероки» разжился впервые). В основе модели теперь лежит не старая платформа от Mercedes-Benz ML серии W164, а свежая архитектура Giorgio из ассортимента Alfa Romeo.

Двигатели — хорошо знакомые атмосферники на шесть и восемь цилиндров, с каждым из которых состыкован восьмиступенчатый «автомат». V6 объемом 3,6 литра выдает 294, а 5,7-литровый V8 — 362 силы.

Система полного привода построена вокруг муфты подключения передних колес, но при желании внедорожный инструментарий можно дополнить понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.

Остальные подробности, включая цены и комплектации, объявят во время презентации. Тогжа же мы узнаем, планирует ли местное представительство привозить в Россию и более компактный пятиместный вариант «Джипа».

Добавим, что россияне вновь полюбили автомобили марки Jeep. По итогам прошедшего 2021 года американский бренд сработал, что называется, «в плюс». И, как выяснил портал «АвтоВзгляд», в российском офисе бренда не планируют ослаблять хватку.