Плата за воздух: власти решили разорить водителей новым оброком

Но внезапно за этот инструмент взялось Правительство РФ. Протягивая руки к нашему кошельку, оно процитировало решение КС РФ. Прикрываясь весомым документом, чиновники просит Госдуму повысить пошлину за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями.
Например, при установке газового оборудования. Сейчас пошлина составляет 800 ₽ Правительству этого мало. Оно предлагает поднять цену до 1500 ₽, цитируя Постановление КС от 23.05.2013 №11-П, в котором сказано, что «пошлина… не обязательно должна быть эквивалента понесенным… затратам и определяется… на основе принципов справедливости…».
По мнению бюрократов,1500 рублей за бумажку справедливее, чем 800. Помимо этого, просьба к депутатам об увеличении материального бремени водителей содержит новый оброк, которого прежде не существовало.
Сегодня перед тем, как поставить в машину ГБО (или противотуманные фары, сабвуфер, брызговики и т. д.), первым делом надлежит сходить на поклон в ГАИ и получить разрешение на внесение изменений. Инспектор выдает бумагу бесплатно, работая за зарплату.
Но правительство считает это несправедливым и просит Думу разрешить брать с водителей за этот бессовестный документ 1000 ₽. Не в силу экономической обоснованности и в соответствии с трудовыми затратами сотрудника МВД, а просто так, на ровном месте.
В обоснование новых поборов, правительство г-на Мишустина мечтательно сообщает, что данные меры обещают приносить в казну ежегодно около 700 млн. рублей.