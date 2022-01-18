Плата за воздух: власти решили разорить водителей новым оброком

Но внезапно за этот инструмент взялось Правительство РФ. Протягивая руки к нашему кошельку, оно процитировало решение КС РФ. Прикрываясь весомым документом, чиновники просит Госдуму повысить пошлину за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями.

Например, при установке газового оборудования. Сейчас пошлина составляет 800 ₽ Правительству этого мало. Оно предлагает поднять цену до 1500 ₽, цитируя Постановление КС от 23.05.2013 №11-П, в котором сказано, что «пошлина… не обязательно должна быть эквивалента понесенным… затратам и определяется… на основе принципов справедливости…».

По мнению бюрократов,1500 рублей за бумажку справедливее, чем 800. Помимо этого, просьба к депутатам об увеличении материального бремени водителей содержит новый оброк, которого прежде не существовало.