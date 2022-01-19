Toyota готовит премьеру нового рамного внедорожника

Фото производителя
Японцы решили подразнить поклонников Toyota первым тизером будущей новинки, которой станет большой рамный внедорожник. Судя по изображению, автомобиль имеет схожие черты с флагманским Land Cruiser 300. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, о какой модели идет речь.
Мирон Горин

На самом деле, японцы готовят дебют Toyota Sequoia свежей генерации. Несмотря на то, что модель официально в России не представлена, ее у нас знают и уважают. Более того: фанаты японской марки даже завозят эти машины окольными путями.

Известно, что в основу новой Sequoia легла «тележка» от пикапа Tundra, ворвавшегоя на рынок в сентябре минувшего года. От соплатформенника внедорожнику достанутся и агрегаты. А это бензиновый V6 объемом 3,5 литра и двойным нагнетателем, а также гибрид о 437 «жеребцах». Трансмиссия — автоматическая, десятискоростная, а привод — на выбор –задний, либо полный.

Премьера новинки намечена на начало весны 2022 года. Основной рынок сбыта — североамериканский.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, автозаводы, новая модель, внедорожник, купить машину
19 января 2022
351