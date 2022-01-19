Toyota готовит премьеру нового рамного внедорожника

На самом деле, японцы готовят дебют Toyota Sequoia свежей генерации. Несмотря на то, что модель официально в России не представлена, ее у нас знают и уважают. Более того: фанаты японской марки даже завозят эти машины окольными путями.

Известно, что в основу новой Sequoia легла «тележка» от пикапа Tundra, ворвавшегоя на рынок в сентябре минувшего года. От соплатформенника внедорожнику достанутся и агрегаты. А это бензиновый V6 объемом 3,5 литра и двойным нагнетателем, а также гибрид о 437 «жеребцах». Трансмиссия — автоматическая, десятискоростная, а привод — на выбор –задний, либо полный.

Премьера новинки намечена на начало весны 2022 года. Основной рынок сбыта — североамериканский.