Почему миллионам автовладельцев придется проходить техосмотр даже после его отмены

Сложно назвать российское СМИ, которое бы в конце прошлого года не рассказало о том, что с начала 2022 года необходимость проходить обязательное государственное ТО на личной машине пропадет. Действительно, если вы не используете свою легковушку для извоза в такси или она каким-либо образом не зарабатывает для вас деньги (например, в качестве развозного автомобиля фирмы), то проходить ежегодный техосмотр не нужно. Никаких штрафов за его отсутствие! И полис ОСАГО можно покупать без предъявления диагностической карты. Но…
Казалось бы: вот она свобода и справедливость. Все давно уже знают, что никаким разовым ТО в принципе невозможно обеспечить исправность машины в течение хотя бы года. Но излишняя радость по поводу полного торжества здравого смысла в этой области, на самом деле, не обоснована. Дело в том, что в законе, отменяющем обязательный техосмотр, есть небольшая оговорка. ТО все равно должны проходить легковые машины в случае, когда происходит купля продажа подержанного авто.
Эта строчка закона только на первый взгляд кажется малозначимой для большинства автовладельцев. А ведь только за прошедший 2021 год в России было продано более 6,5 млн подержанных легковушек. И это, согласитесь, очень много.
Для сравнения напомним, что за тот же период новых авто в стране продали всего лишь чуть более 1,6 млн. Таким образом, можно констатировать: техосмотр остался обязательным как минимум для 6,5 млн автовладельцев России ежегодно. В дальнейшем эта цифра будет только увеличиваться — вместе с ростом автопарка страны. И с ней будет множиться миллионная армия автовладельцев, вынужденных сталкиваться с техосмотром при покупке «бэушки».
Характерно, что через гостехосмотр рано или поздно придется пройти подавляющему большинству из примерно 55 миллионов российских автомобилистов. Ведь даже если продажи новых авто вырастут хотя бы до пары миллионов в год, основная масса наших сограждан все равно будет вынуждена приобретать именно подержанный транспорт. И ездить при этом на поклон к «операторам техосмотра». Которые все равно не несут, да и не будут нести никакой ответственности за то, что у машины с диагностической картой в какой-то момент, например, перегорела лампочка в фаре. Или вышла из строя подвеска, и авто — не дай Бог — выбросило на «встречку», где произошло столкновение…
В общем, не стоит радоваться: во-первых, техническое состояние транспортного средства — действительно важный аспект при эксплуатации авто; а, во-вторых, техосмотр проходить придется, как вы уже поняли, практически всем автомобилистам. Хотя и не каждый год. Наверное…