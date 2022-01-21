Почему миллионам автовладельцев придется проходить техосмотр даже после его отмены

Сложно назвать российское СМИ, которое бы в конце прошлого года не рассказало о том, что с начала 2022 года необходимость проходить обязательное государственное ТО на личной машине пропадет. Действительно, если вы не используете свою легковушку для извоза в такси или она каким-либо образом не зарабатывает для вас деньги (например, в качестве развозного автомобиля фирмы), то проходить ежегодный техосмотр не нужно. Никаких штрафов за его отсутствие! И полис ОСАГО можно покупать без предъявления диагностической карты. Но…

Казалось бы: вот она свобода и справедливость. Все давно уже знают, что никаким разовым ТО в принципе невозможно обеспечить исправность машины в течение хотя бы года. Но излишняя радость по поводу полного торжества здравого смысла в этой области, на самом деле, не обоснована. Дело в том, что в законе, отменяющем обязательный техосмотр, есть небольшая оговорка. ТО все равно должны проходить легковые машины в случае, когда происходит купля продажа подержанного авто.

Эта строчка закона только на первый взгляд кажется малозначимой для большинства автовладельцев. А ведь только за прошедший 2021 год в России было продано более 6,5 млн подержанных легковушек. И это, согласитесь, очень много.