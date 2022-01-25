Какой бедой грозит украинский кризис миллионам российских водителей

За последние семь лет новостной поток с Украины, долетающий до типичного российского автомобилиста, изрядно уже поднадоел своим однообразием: газовые проблемы, непризнанные республики Донбасса, очередной клоун из Рады что-то там сказал про «Северный поток-2»…

Весь этом информационный шум до последнего времени заслуживал только одного — быть немедленно забытым сразу же после ознакомления. Но теперь с тревогой прислушиваться к новостям с востока Украины и из столиц западных государств стоит всем россиянам, кто привык ездить на качественных и удобных иномарках. Ведь если конфликт из дипломатической плоскости перейдет в военную, то всем нам, вполне вероятно, придется пересесть на отечественные и… китайские авто.

Кстати сказать, уже есть и косвенное доказательство подобному развитию событий: буквально на днях стало известно, что Сбербанк предоставил 980 млн. рублей дистрибьютору китайской Chery в России. Компания намерена использовать их для развития бизнеса, в том числе на создание дополнительных рабочих мест. И — внимание — на сегодняшний день это первая сделка Сбера с иностранным автопроизводителем.

Все подробности — в очередном выпуске подкаста портала «АвтоВзгляд».