Зачем украинский КрАЗ резко увеличил выпуск грузовиков

Конкретно сейчас КрАЗ резко нарастил выпуск грузовиков для нужд Министерства обороны Украины: на днях тамошние военные получили партию новых полноприводных тягачей КрАЗ-6510ТЕ, что предназначены для транспортировки тяжелой армейской техники. Что, честно говоря, в свете последних событий весьма настораживает.

Бескапотные тягачи 6х6 укомплектованы мощными лебедками, 460-сильными дизельными моторами и автоматическими коробками передач. Кабина, в которой угадываются черты MAN F2000, имеет китайские корни.

Чуть ранее автозавод поставил для армейских нужд полноприводное шасси КрАЗ-63221 6х6, предназначенное для монтажа спецоборудования на одном из военных предприятий. И, похоже, в ближайшее время ВСУ закажет еще несколько единиц техники…

Впрочем, завод живет не только оборонными заказами. Так, здесь готовят обновление полноприводного шасси 6322, которое любят дорожники и строители. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности грядущей модернизации.