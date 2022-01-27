«Настоящие» грузовики JAC будут комфортнее и удобнее, чем родственный КамАЗ «Компас»

JAC модернизировал среднетоннажники N90 и N120. Самым важным пунктом программы модернизации стало внедрение нового водительского сиденья на пневмоподвеске. Вдобавок кресло снабдили правым подлокоником, что позволило значительно улучшить комфорт рабочего места водителя.
Обновленные грузовики получили новую комбинацию приборов, что отличается более крупным дисплеем бортового компьютера. В бортовом компьютере, помимо прочей информации, теперь отображаются и указатели давления по контурам тормозной системы.
Финальным нововведением стало появление ассистента помощи при трогании, который не позволяет автомобилю откатываться назад при старте на крутом подъеме.
Коротко напомним, что грузовички марки JAC также будут продаваться под именем КамАЗ «Компас». Правда, без пневмоподвески сиденья и других улучшений. При этом камазовцы уверены, что рынок примет этот китайско-российский продукт с распростертыми объятьями…
Согласно расчетам маркетологов отечественной марки, в год должно продаваться 5000 «Компасов». Что, конечно, чистая утопия, над которой сейчас открыто насмехаются конкуренты. Портал «АвтоВзгляд» объясняет, чем вызваны эти насмешки.