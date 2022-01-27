«Настоящие» грузовики JAC будут комфортнее и удобнее, чем родственный КамАЗ «Компас»

Коротко напомним, что грузовички марки JAC также будут продаваться под именем КамАЗ «Компас». Правда, без пневмоподвески сиденья и других улучшений. При этом камазовцы уверены, что рынок примет этот китайско-российский продукт с распростертыми объятьями…

Согласно расчетам маркетологов отечественной марки, в год должно продаваться 5000 «Компасов». Что, конечно, чистая утопия, над которой сейчас открыто насмехаются конкуренты. Портал «АвтоВзгляд» объясняет, чем вызваны эти насмешки.