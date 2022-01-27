ПАЗ прекратил производство легендарного автобуса

И хотя представить модель 3205 без знаменитой «восьмерки» довольно трудно, ПАЗ продолжит выпускать этот заслуженный (во всех отношениях) автобус. Правда, теперь он будет оснащаться только дизельной «четверкой» ЯМЗ-536 от «Газона Next».

Цена дизельной версии составит без малого 3 000 000 рублей, что на 400 000 больше стоимости бензинового исполнения. Поэтому перевозчики сейчас активно скупают экземпляры из последнего тиража дешевых «ноль пятых».

Что касается ЗМЗ, то, по словам представителей завода, затраты на производство бензинового атмосферника здорово превышали доходы от продаж. Что довольно странно: при ежегодном тираже ококло 8 000 моторов «восьмерка» должна приносить пусть минимальную, но маржу.

Так что сейчас единственная продукция ЗМЗ — 4-цилиндровый 409-й двигатель, что ставится на всевозможные УАЗы. Понятно, что «четыреста девятому» тоже осталось недолго: как только конвейер Ульяновского автозавода по каким-либо причинам остановится, сразу же угаснет жизнь и в Заволжье…