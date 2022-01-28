Китайский GAC поможет американскому Jeep с выпуском внедорожников

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Крупнейший на планете автоальянс Stellantis объявил об увелиении доли в совместном предприятии с GAC в Китае до 75%. Благодаря новой стратегии производитель намерен агрессивно продвигать на местном рынке американскую марку Jeep. В настоящий момент уже ведется подготовка к запуску новой модели.
Лика Затворная

На машиностроительной площадке Чанша будет налажено производство свежего Jeep Compass. Китайская компания GAC поможет реализовать концепцию One Jeep и укрепить позиции Stellantis на просторах КНР.

Совместные предприятия с Поднебесными производителями для грандов мирового автопрома — норма и, по сути, единственный способ ворваться на местный рынок.

Говоря же о России, то у нас и Jeep, и GAC чувствуют себя, мягко говоря, не очень. Продажи обеих марок оставляют желать лучшего, что, впрочем, не помешало американцам на днях представить нам новый Grand Cherokee, а китайцам заявить об обновлении продуктовой линейки.

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28 января 2022
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