Китайский GAC поможет американскому Jeep с выпуском внедорожников

На машиностроительной площадке Чанша будет налажено производство свежего Jeep Compass. Китайская компания GAC поможет реализовать концепцию One Jeep и укрепить позиции Stellantis на просторах КНР.

Совместные предприятия с Поднебесными производителями для грандов мирового автопрома — норма и, по сути, единственный способ ворваться на местный рынок.

Говоря же о России, то у нас и Jeep, и GAC чувствуют себя, мягко говоря, не очень. Продажи обеих марок оставляют желать лучшего, что, впрочем, не помешало американцам на днях представить нам новый Grand Cherokee, а китайцам заявить об обновлении продуктовой линейки.