В России начались продажи бюджетного Geely Atlas Pro с передним приводом

Как и обещали китайцы, дилеры точно в срок приступили к приему заявок на новую модификацию Geely Atlas Pro с передним приводом и наддувным движком без «мягкого гибрида» и «робота». В качестве коробки передач задействован традиционный гидромеханический «автомат» о шести скоростях.

Упрощенная версия кроссовера щеголяет 12,3-дюймовым дисплеем мультимедийной системы, графической «приборкой», подогревами всего и вся, а также круиз-контролем, диодной оптикой, камерой заднего вида и парктрониками.

В топовой комплектации кроссоверу положены 18-дюймовые колесные диски из легкого сплава, динамические повторители поворота, подсветка зоны выхода при открывании дверей, а также система кругового обзора, датчики дождя и света.

Кроме того, автомобилю достались боковые шторки безопасности, функция бесключевого доступа в салон, аудиосистема с восемью динамиками и водительское кресло с электрорегулировками. В максимальном варианте оснащения «китаец» попросит за себя 1 964 990 рублей.