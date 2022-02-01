В России начались продажи бюджетного Geely Atlas Pro с передним приводом

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В шоу-румы российских дилеров прибыл Geely Atlas Pro с передним приводом. Китайский кроссовер доступен в двух варинтах исполнения и с единственным 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 177 сил. Цены начинаются от 1 834 990 рублей.
Мирон Горин

Как и обещали китайцы, дилеры точно в срок приступили к приему заявок на новую модификацию Geely Atlas Pro с передним приводом и наддувным движком без «мягкого гибрида» и «робота». В качестве коробки передач задействован традиционный гидромеханический «автомат» о шести скоростях.

Упрощенная версия кроссовера щеголяет 12,3-дюймовым дисплеем мультимедийной системы, графической «приборкой», подогревами всего и вся, а также круиз-контролем, диодной оптикой, камерой заднего вида и парктрониками.

В топовой комплектации кроссоверу положены 18-дюймовые колесные диски из легкого сплава, динамические повторители поворота, подсветка зоны выхода при открывании дверей, а также система кругового обзора, датчики дождя и света.

Кроме того, автомобилю достались боковые шторки безопасности, функция бесключевого доступа в салон, аудиосистема с восемью динамиками и водительское кресло с электрорегулировками. В максимальном варианте оснащения «китаец» попросит за себя 1 964 990 рублей.

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1 февраля 2022
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