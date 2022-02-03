Россияне снова полюбили дизельные автомобили

Больше всего дизельных легковушек в прошлом году продала компания BMW — в пользу «баварцев», потребляющих «солярку», сделали выбор 32 000 человек (+5% к результату 2020-го). На втором месте рейтинга расположился другой немецкий автостроитель — Mercedes-Benz (19 000 ед., +30%), а на третьем — Renault (11 900 ед., +86%). Помимо них, в первой пятерке оказались Toyota (11 700 ед., −14%) и Hyundai (11 400 ед., +99%).

Если же смотреть статистику по моделям, то наибольшим спросом у любителей дизеля пользовался кроссовер Renault Duster — на нем остановились 11 900 покупателей. «Серебро» взял внедорожник Toyota Land Cruiser Prado (7000 ед.), а «бронзу» поделили Hyundai Santa Fe и Mercedes-Benz GLE: они разошлись тиражами в 6800 экземпляров. Замыкает же ТОП-5, по данным агентства «Автостат», BMW X5 (5800 ед.).