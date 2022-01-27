Французы показали салон новейшего кроссовера Renault Austral

Как рассказал директор проектов Renault Design Агнета Дальгрен, разрабатывая салон «Астрала», «художники» ставили во главу угла удобство водителя и пассажиров, но при этом ориентировались на «восприятие пространства, оригинальный дизайн и ощущение безопасности». Что ж, судя по эскизу, как минимум с одной из трех задач — оригинальным дизайном — французы справились.

А необычно в интерьере все: и рулевое колесо, стремящееся к форме квадрата, и крупная цифровая «приборка», и здоровый вертикальный тачскрин мультимедийного комплекса, и оформление центральной консоли, и массивные дверные карты. Другой вопрос, что перед нами всего-навсего эскиз — как будет выглядеть салон в реальности, пока непонятно.

В Renault сообщили, что новый Austral порадует беспроводной зарядкой для смартфона, множеством отсеков для хранения мелочевки суммарным объемом 30 литров и мультимедийкой OpenR Link. Через нее осуществляется управление почти всеми функциями машины, а потому физических клавиш в салоне немного. Система поддерживает Android Auto и Apple CarPlay, а также располагает поиском и картами от Google.

О том, какие силовые агрегаты получит Renault Austral, пока ничего неизвестно, хотя предположения есть. Подробнее об этом — здесь.