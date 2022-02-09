АВТОВАЗ начал сборку LADA Granta нового поколения

В одном из вазовских корпусов сейчас монтируется линия по сварке кузовов для новой модели, сообщает паблик Avtograd News во «ВКонтакте». При этом несколько кузовов уже сварены и окрашены, чтобы на их базе можно было собрать рабочие прототипы автомобилей.

Известно, что будущая Granta-2 будет построена на платформе CMF-B альянса Renault-Nissan, а несущим каркасом кузова поделится Renault Logan третьего поколения (на фото). Однако вазовская модель получит другие кузовные панели, чтобы отличаться от французского родственника.