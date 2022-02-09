АВТОВАЗ начал сборку LADA Granta нового поколения

В одном из вазовских корпусов сейчас монтируется линия по сварке кузовов для новой модели, сообщает паблик Avtograd News во «ВКонтакте». При этом несколько кузовов уже сварены и окрашены, чтобы на их базе можно было собрать рабочие прототипы автомобилей.
Известно, что будущая Granta-2 будет построена на платформе CMF-B альянса Renault-Nissan, а несущим каркасом кузова поделится Renault Logan третьего поколения (на фото). Однако вазовская модель получит другие кузовные панели, чтобы отличаться от французского родственника.
В серию пойдут седан и универсал (хетчбэка больше не будет), а запуск серийного производства назначен на вторую половину 2023 года. Притом неизвестно, сохранится ли название «Гранта» — нельзя исключать, что маркетологи предложат для машины другое имя.
Что касается нынешнего поколения вазовского бестселлера, то оно продолжит выпускаться, как минимум, до 2026 года. Но для этого ему предстоит перебраться на третью нитку завосдкого конвейера, где сейчас делают «Нивы», а изначально планировался выпуск «Весты».
Кстати, совсем недавно АВТОВАЗ назвал точные сроки выхода нового поколения внедорожника LADA Niva. И — на радость фанатам — в облике модели сохранятся черты первых ВАЗ-2121.