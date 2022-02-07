Почему опытные водители, въезжая на «круг», включают именно левый «поворотник»

При въезде практически на любой «круг» можно видеть довольно забавную картину. Машины перед тем, как совершить один и тот же маневр — «нырнуть» в круговое движение прилегающей улицы или магистрали, включают разные повторители поворота. Одни авто мигают правыми, а другие левыми «поворотниками». Получается, что какая-то часть водителей поступает правильно, а какая-то — нет. Так какой «поворотник» на самом деле следует включать при въезде на перекресток с круговым движением?

Конкретного ответа на этот вопрос в ПДД не предусмотрено. Но в них есть пункт 8.1, гласящий, что «перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления». То есть с формальной точки зрения, водитель, собираясь въехать «на круг», фактически готовится повернуть вправо. Если следовать логике пункта 8.1, он при этом обязан включить правый «поворотник».

Но с другой стороны, мы имеем еще и пункт 8.2 ПДД, который, в частности, утверждает, что "сигнал не должен вводить в заблуждение других участников движения'. Между тем, включение правого повторителя поворота ведет именно к этому.