Почему опытные водители, въезжая на «круг», включают именно левый «поворотник»

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Уж на что простой перекресток — круговое движение, но по поводу правил его проезда у большинства водителей консенсуса не найдется. Один из классических спорных вопросов относительно «круга»: какой сигнал поворота следует включать при въезде на него? Портал «АвтоВзгляд» дает ответ, который выбирают опытные водители.
Максим Строкер

При въезде практически на любой «круг» можно видеть довольно забавную картину. Машины перед тем, как совершить один и тот же маневр — «нырнуть» в круговое движение прилегающей улицы или магистрали, включают разные повторители поворота. Одни авто мигают правыми, а другие левыми «поворотниками». Получается, что какая-то часть водителей поступает правильно, а какая-то — нет. Так какой «поворотник» на самом деле следует включать при въезде на перекресток с круговым движением?

Конкретного ответа на этот вопрос в ПДД не предусмотрено. Но в них есть пункт 8.1, гласящий, что «перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления». То есть с формальной точки зрения, водитель, собираясь въехать «на круг», фактически готовится повернуть вправо. Если следовать логике пункта 8.1, он при этом обязан включить правый «поворотник».

Но с другой стороны, мы имеем еще и пункт 8.2 ПДД, который, в частности, утверждает, что "сигнал не должен вводить в заблуждение других участников движения'. Между тем, включение правого повторителя поворота ведет именно к этому.

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Поскольку его мигание можно интерпретировать так, словно водитель собирается съехать «с круга» сразу же на ближайшем съезде — как он это сделал бы на обычном «крестообразном» перекрестке. А если ему нужно не в первый съезд, а во второй или в третий? Или он вообще намерен потом вернуться на улицу, с которой изначально въезжал на «круг»? Выходит, что лучше вообще не включать «поворотник» при въезде на такой перекресток?

На самом деле опытные водители, в большинстве своем, считают, что в такой ситуации правильнее всего включать левый сигнала поворота. Логика проста: раз ПДД толкуют вопрос достаточно туманно, следует поступать с точки зрения достижения максимальной безопасности, чтобы минимизировать риск ДТП. Для этого, во-первых, надо соблюдать правила очередности проезда («на кругу» — главная дорога, если знаки не устанавливают иного), а во-вторых, сделать свою машину максимально заметной другим участникам движения.

Для этого надо включить «поворотники» на той стороне въезжающей «на круг» машины, которая видна водителям, уже двигающимся по нему — чтобы дополнительно привлечь их внимание. Поэтому опытные шоферы включают при въезде «на круг» левые «мигалки». Не совсем по букве ПДД, зато безопаснее.

ПДД, безопасность дорожного движения
7 февраля 2022
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