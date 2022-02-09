Легендарный Jeep Wrangler получил новые версии и цвета

Фото производителя.
Марка Jeep решила начать 2022 год в пляжном стиле. Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», Wrangler нового модельного года получил версии High Tide («Прилив») и Jeep Beach («Пляж»«, а также новый желтый цвет кузова High Velocity ("Высокая скорость»), притом дерзкий колер будет доступен для всего модельного ряда.
Алексей Кованов

Jeep Wrangler High Tide создан на базе модификации Sport S, которой полагаются 3,6-литровый V6 и 8-ступенчатый «автомат». От остальных машин тираж High Tide отличается 35-дюймовыми шинами BF Goodrich, другим редуктором заднего моста (с передаточным числом 4,56:1), заводским лифтом подвески на 38 мм и специально настроенныеми амортизаторыами.

Кроме того, покупатель «пляжного» внедорожника получит расширители колесных арок, жесткий верх кузова, светодиодную оптику и откидную крышу Sunrider для жесткого верха.

Первые 500 экземпляров Jeep Wrangler High Tide будут выпущены в специальном исполнении Jeep Beach — ему полагаются фирменные наклейки на боковинах капота.

Доедут ли американские новинки до российского рынка — большой вопрос. А вот долгожданный Jeep Grand Cherokee, наконец, добрался до наших широт. Портал «АвтоВзгляд» раскрывает подробности этого дебюта.

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9 февраля 2022
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