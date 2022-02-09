Легендарный Jeep Wrangler получил новые версии и цвета

Jeep Wrangler High Tide создан на базе модификации Sport S, которой полагаются 3,6-литровый V6 и 8-ступенчатый «автомат». От остальных машин тираж High Tide отличается 35-дюймовыми шинами BF Goodrich, другим редуктором заднего моста (с передаточным числом 4,56:1), заводским лифтом подвески на 38 мм и специально настроенныеми амортизаторыами.

Кроме того, покупатель «пляжного» внедорожника получит расширители колесных арок, жесткий верх кузова, светодиодную оптику и откидную крышу Sunrider для жесткого верха.

Первые 500 экземпляров Jeep Wrangler High Tide будут выпущены в специальном исполнении Jeep Beach — ему полагаются фирменные наклейки на боковинах капота.

Доедут ли американские новинки до российского рынка — большой вопрос. А вот долгожданный Jeep Grand Cherokee, наконец, добрался до наших широт. Портал «АвтоВзгляд» раскрывает подробности этого дебюта.