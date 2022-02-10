Почему из-за новых инициатив властей проезд в транспорте может подорожать в 9 раз

Эксперты федерального агентства подготовили абсолютно мифиескую стратегию развития водородной отрасли. Этот документ предполагает, что до 2030 года сразу 10% всех российских автобусов должны быть переведены на водородное топливо. Для этой техники вдобавок должна появиться заправочная инфраструктура.

При этом чиновники забывают про стоимость машин на топливных элементах. Если обычный газовый автобус сегодня стоит от 12 до 15 миллионов рублей, то за водоробус перевозчику придется отдать около 100 миллионов «целковых».

Кто заплатит за переход на Н2? Вряд ли пассажиры, ведь поднять стоимость проезда в общественном транспорте сразу в 9 раз никто не решится. И вообще, позволить себе подобную технику смогут лишь самые богатые мегаполисы (скорее всего, только Москва).

С другой стороны, Н2 — это действительно экологично и экономично. Поэтому, например, Группа ГАЗ предлагает вместо топливных ячеек «сжигать» водород в… традиционных ДВС. Портал «АвтоВзгляд» выяснил подробности этого предложения.