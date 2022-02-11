Стартовало производство новой Opel Astra для России

Новый Opel Astra получит светодиодные матричные фары — такая же оптика ставится на флагманские модели Insignia и Grandland. В салоне заявлен «цифровой кокпит» — это единый блок, составленный из двух десятидюймовых экранов: один — для виртуальных приборов, второй — для медиасистемы.

Отдельно отмечены сиденья, сертифицированные немецкими ортопедами, а также богатый список опций, куда вошли проекционный дисплей, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, плюс многочисленные системы помощи водителю.

Кстати, недавно российский офис Stellantis, в состав которого входит и Opel, поведал о своих планх на ближайшее будущее: нас ждет целая армия новинок: подробнее — здесь.