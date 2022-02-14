Из старых ЗАЗ «Таврия» научились клепать новые бюджетные электромобили

Предприятие Kozak EV разработало и сертифицировало сразу несколько версий электрических моделей на базе старых ЗАЗ «Таврия» и «Славута». Сам Запорожский автозавод никакого отношения к проекту не имеет.

На выбор покупателей — три модификации, самая дешевая из которых обойдется будущему владельцу в 3 700 американских долларов, а самая дорогая — в 5000 «зеленых». Причем без учета самого «донора». Кстати, предоставить старую «Таврию» для переделок можно и самому. Мастера лишь переиначат ее под электрокар, интегрировав аккумулятор производительностью от 12 до 24 кВт*ч. Максимальный запас хода специалисты обещают на уровне 230 километров.

В перечень услуг входит замена традиционного движка внутреннего сгорания на электромотор, инсталляция батареи и слота для зарядки, установка электрического обогревателя и цифрового щитка приборов. Не спорим — любопытный сервис. Интересно, вызовет ли он интерес у потребителей?

Между тем, российская «Кама-1», известная также под неофициальным модельным именем «Ока-2022», готовится сразить наповал аудиторию в массовом сегменте. Планов у стартапа, как видится, громадье. Все подробности грядущего проекта можно узнать здесь.