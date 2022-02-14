Назло «Весте»: у Hyundai Solaris появится долгожданный кузов «универсал»

Фото: platesmania.com.
Не секрет, что марка Hyundai сейчас вовсю работает над новым поколением «Соляриса». Но если нынешняя версия модели — это строго седан, то со со сменой поколений гамма кузовов расширится за счет появления универсала.
Алексей Кованов

Как уверяют заграничные СМИ, премьера новинки состоится до конца этого года, но на ключевых рынках — в первую очередь, это Индия и Китай — Hyundai Solaris третьего поколения выйдет, ориентировочно, весной 2023-го. В России модель появится немного позже — на рубеже 2023—2024 годов.

При этом, как уже было сказано, корейцы, наконец, расширят гамму практичным универсалом! Во всяком случае, предсерийные пятидверные «Солярисы» сейчас вовсю наматывают тестовые километры, о чем свидетельствуют шпионские снимки машин.

Появление «сарая» вполне логично: у LADA Vesta половина тиража приходится на пятидверку. Более того, в Тольятти готовят выпуск новой «бюджетной» модели, которая по размерам и цене встанет между «Грантой» и «Вестой», и она также будет выпускаться в форматах седана и универсала.

Впрочем, что это будет за машина, а главное — почему АВТОВАЗ отказывается называть ее «Грантой-2», портал «АвтоВзгляд» вскоре расскажет достаточно подробно.

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14 февраля 2022
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