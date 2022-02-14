Назло «Весте»: у Hyundai Solaris появится долгожданный кузов «универсал»

Как уверяют заграничные СМИ, премьера новинки состоится до конца этого года, но на ключевых рынках — в первую очередь, это Индия и Китай — Hyundai Solaris третьего поколения выйдет, ориентировочно, весной 2023-го. В России модель появится немного позже — на рубеже 2023—2024 годов.

При этом, как уже было сказано, корейцы, наконец, расширят гамму практичным универсалом! Во всяком случае, предсерийные пятидверные «Солярисы» сейчас вовсю наматывают тестовые километры, о чем свидетельствуют шпионские снимки машин.

Появление «сарая» вполне логично: у LADA Vesta половина тиража приходится на пятидверку. Более того, в Тольятти готовят выпуск новой «бюджетной» модели, которая по размерам и цене встанет между «Грантой» и «Вестой», и она также будет выпускаться в форматах седана и универсала.

Впрочем, что это будет за машина, а главное — почему АВТОВАЗ отказывается называть ее «Грантой-2», портал «АвтоВзгляд» вскоре расскажет достаточно подробно.