Skoda готовится представить новый кроссовер Afriq

Команда из 25 студентов технического училища Skoda Auto, что расположено в чешском Млада-Болеславе, практически завершила сборку модели Afriq. Восьмой студенческий автомобиль посвящен легендарному ралли «Дакар» и является первой моделью в истории студенческого проекта, уоторый создается в сотрудничестве со спортивным подразделением Skoda Motorsport.

Новинка создается на базе городского кроссовера Kamiq, но получит полный привод от модели Octavia. Многие детали интерьера будут позаимствованы от раллийного хетчбэка Fabia Rally2 evo. Другие подробности будут объявлены во время дебюта концепта.

Что касается серийных машин, то чешский автопроизводитель вывел на рынок еще одну модель транспортного средства на электротяге. В дополнение к электрокроссоверу Skoda Enyaq iV, в репертуаре бренда появилось купе-кроссовер на электрической тяге — Skoda Enyaq Coupe iV.