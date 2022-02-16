Автомобили, меньше всего теряющие в цене на вторичном рынке

Одновременно шесть легковых автомобилей бренда Toyota получили награды за высокую остаточную стоимость по итогам 8-й ежегодной премии «Residual value — 2022». Четыре модели заняли первое место, а еще две вошли в ТОП-3 в своих классах. Таким образом, Toyota уже третий год подряд оставляет за собой лидерство по количеству призовых мест в этом соревновании среди брендов массового сегмента российского авторынка.

Первые места в своих номинациях заняли четыре модели Toyota. Медленнее всех конкурентов по вторичном рынке дешевеют: Camry, Fortuner, Land Cruiser 200 и Hilux. Еще две машины японского бренда оказались в ТОП-3 в своих сегментах: Toyota Corolla и Toyota Land Cruiser Prado.

Всего в рейтинге «Residual value — 2022», составленном «Автостатом», рассматривались представители 55 автомобильных брендов, — 335 моделей и 1100 модификаций, официально представленных на российском авторынке.