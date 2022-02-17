LX, но не Lexus: марка Exeed предложила россиянам «недорогой» кроссовер

Exeed LX — это кроссовер длиной 4533 мм, созданный на базе модели Chery Tiggo 7 первого поколения. В России модель будет оснащаться полуторалитровым турбомотором 1.5 (147 л. с., 210 Нм), к которому будут прилагаться вариатор и передний привод.

Машины планируют привозить напрямую из Китая, где стартовый ценник составляет 17300 долларов (это примерно 1 300 000 рублей). Увы, но ни цены, ни комплектации пока не озвучены — их обещают раскрыть через несколько недель.

Вообще, китайцы из Exeed — «премиального» суббренда Chery — решили плотно взяться за российский рынок. И первая ласточка, кроссовер TXL, с горем пополам выползла из гнезда и даже кое-как полетела: пришло время для второй и третьей.

Оценить модель LX нам еще только предстоит оценить. А вот семиместный VX, уже появившийся в шоу-румах дилеров, мы протестировать успели. Чем он может удивить, кроме своей баснословной цены, портал «АвтоВзгляд» расскажет в подробном видеообзоре.