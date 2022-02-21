Назван первый автомобиль, который имеет «платиновый» уровень безопасности

Фото производителя.
Европейский комитет независимых краш-тестов Euro NCAP составил рейтинг безопасности грузовых фургонов 2022 года. Как уточнил портал «АвтоВзгляд», авторитетная организация проверила системы безопасности 19 моделей, что продаются на европейском рынке.
Алексей Кованов

Самым главным критерием стало предотвращение столкновения с другим автомобилем. За отличное выполнение этого упражнения модель могла получить сразу 30% от общего рейтинга. На втором месте стояла система контроля полосы, за нее давали 20%.

По 15% автомобиль получал за работу систем контроля скорости, куда входили круиз-контроль и распознавание знаков, а также мониторинг безопасности для водителей. Наконец, за работу систем защиты велосипедистов и пешеходов эксперты давали еще по 10%.

В 2022 году победителем теста Euro NCAP по проверке систем предотвращения столкновений стал Fiat Ducato, который вдобавок оказался первым и единственным на сегодняшний день в истории испытаний автомобилем, что заработал высший «платиновый» рейтинг.

Кстати, в прошлом году модели Ducato исполнилось 40 лет. Притом модель отмечает этот большой юбилей в качестве лидера своего сегмента! И чтобы закрепить успех, Fiat провел модернизацию своего LCV.

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21 февраля 2022
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