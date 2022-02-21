Назван первый автомобиль, который имеет «платиновый» уровень безопасности

Самым главным критерием стало предотвращение столкновения с другим автомобилем. За отличное выполнение этого упражнения модель могла получить сразу 30% от общего рейтинга. На втором месте стояла система контроля полосы, за нее давали 20%.

По 15% автомобиль получал за работу систем контроля скорости, куда входили круиз-контроль и распознавание знаков, а также мониторинг безопасности для водителей. Наконец, за работу систем защиты велосипедистов и пешеходов эксперты давали еще по 10%.

В 2022 году победителем теста Euro NCAP по проверке систем предотвращения столкновений стал Fiat Ducato, который вдобавок оказался первым и единственным на сегодняшний день в истории испытаний автомобилем, что заработал высший «платиновый» рейтинг.

Кстати, в прошлом году модели Ducato исполнилось 40 лет. Притом модель отмечает этот большой юбилей в качестве лидера своего сегмента! И чтобы закрепить успех, Fiat провел модернизацию своего LCV.