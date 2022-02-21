В Белоруссии создали замену легендарному тягачу МАЗ-537

Фото: autowp.ru.
В Белоруссии на прошлой неделе прошел финальный эпизод совместных российско-белорусских учений «Союзная решимость». В колоннах военной техники можно было увидеть легендарные тягачи МАЗ-537 (на заглавном фото), что были созданы на рубеже 1950—1960 годов.
Алексей Кованов

Впрочем, помимо «пятьсот тридцать седьмых», для транспортировки армейской бронетехники также применялся новейший танкотранспортер МЗКТ, что состоит из тягача МЗКТ-741501 с колесной формулой 8х8 и полуприцепа-тяжеловоза МЗКТ-720100.

Тягач оснащен дизельным двигателем ТМЗ производства Тутаевского моторного завода. Это V-образная «восьмерка» при объеме более 17 литров выдает 525 л. с. мощности и 1960 Н·м крутящего момента.

Фото производителя.

Полная масса автопоезда — 93 500 кг. Притом на шоссе груженая сцепка может разогнаться аж до 65 км/ч! Для сравнения, старичок МАЗ-537 мог развивать максимум 55 км/ч при полной массе 65 тонн.

И продолжая тему белорусского автопрома. Компания BKM Holding (новое название белорусского «Белкоммунмаша») презентовала неожиданную новинку — городской грузовик Vitovt II Truck Electro Prime. Портал «АвтоВзгляд» публикует фотографии революционной машины.

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21 февраля 2022
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