В Белоруссии создали замену легендарному тягачу МАЗ-537

Впрочем, помимо «пятьсот тридцать седьмых», для транспортировки армейской бронетехники также применялся новейший танкотранспортер МЗКТ, что состоит из тягача МЗКТ-741501 с колесной формулой 8х8 и полуприцепа-тяжеловоза МЗКТ-720100.
Тягач оснащен дизельным двигателем ТМЗ производства Тутаевского моторного завода. Это V-образная «восьмерка» при объеме более 17 литров выдает 525 л. с. мощности и 1960 Н·м крутящего момента.
Полная масса автопоезда — 93 500 кг. Притом на шоссе груженая сцепка может разогнаться аж до 65 км/ч! Для сравнения, старичок МАЗ-537 мог развивать максимум 55 км/ч при полной массе 65 тонн.
И продолжая тему белорусского автопрома. Компания BKM Holding (новое название белорусского «Белкоммунмаша») презентовала неожиданную новинку — городской грузовик Vitovt II Truck Electro Prime. Портал «АвтоВзгляд» публикует фотографии революционной машины.