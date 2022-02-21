В Белоруссии создали замену легендарному тягачу МАЗ-537

Впрочем, помимо «пятьсот тридцать седьмых», для транспортировки армейской бронетехники также применялся новейший танкотранспортер МЗКТ, что состоит из тягача МЗКТ-741501 с колесной формулой 8х8 и полуприцепа-тяжеловоза МЗКТ-720100.

Тягач оснащен дизельным двигателем ТМЗ производства Тутаевского моторного завода. Это V-образная «восьмерка» при объеме более 17 литров выдает 525 л. с. мощности и 1960 Н·м крутящего момента.