Дождались: АВТОВАЗ представил сильно похорошевшую LADA Vesta

Первым серийным автомобилем стал кросс-универсал LADA Vesta SW Cross в максимальной комплектации, окрашенный новой золотистой эмалью «Гарфилд». При этом, несмотря на полноценный запуск производства, АВТОВАЗ рассекретил только внешность новинки, а вот интерьер обещают показать несколько позже.
Глядя на опубликованные снимки, можно сделать вывод, что большая часть кузовного «железа» осталась прежней, разве что сзади появтлась новая крышка багажника. Также отметим полностью светодиодную оптику (фонари и фары), а также более агрессивный обвес — в заднем бампере даже появилась эффектная имитация двух выпускных патрубков.
Любопытно, что для cross-версий подготовлен отдельный вариант дизайна — с крупными ячейками решетки радиатора и серебристой «губой» переднего бампера. Из мелочей видны более крупный логтип LADA, колесные диски иного дизайна, плюс крыша черного цвета (впрочем, «темный верх» может оказаться приметой лишь топовых версий").
— Именно Vesta в своем новом поколении готова «изобрести» автомобиль заново и полностью переписать «правила игры» в сегменте. Я благодарен всему коллективу АВТОВАЗа за то, что мы запускаем этот автомобиль точно в срок и с высочайшим уровнем качества, — прокомментировал премьеру модели порталу «АВтоВзгляд» Николя Мор, президент АО «АВТОВАЗ».
И еще одна хорошая новость от российского автопроизводителя. АВТОВАЗ, наконец, не просто решил проблему дефицита полупроводников, но и нашел достаточное количество микросхем, чтобы ввести рабочие субботы. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.