Дождались: АВТОВАЗ представил сильно похорошевшую LADA Vesta

Любопытно, что для cross-версий подготовлен отдельный вариант дизайна — с крупными ячейками решетки радиатора и серебристой «губой» переднего бампера. Из мелочей видны более крупный логтип LADA, колесные диски иного дизайна, плюс крыша черного цвета (впрочем, «темный верх» может оказаться приметой лишь топовых версий").

— Именно Vesta в своем новом поколении готова «изобрести» автомобиль заново и полностью переписать «правила игры» в сегменте. Я благодарен всему коллективу АВТОВАЗа за то, что мы запускаем этот автомобиль точно в срок и с высочайшим уровнем качества, — прокомментировал премьеру модели порталу «АВтоВзгляд» Николя Мор, президент АО «АВТОВАЗ».

И еще одна хорошая новость от российского автопроизводителя. АВТОВАЗ, наконец, не просто решил проблему дефицита полупроводников, но и нашел достаточное количество микросхем, чтобы ввести рабочие субботы. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.