Знаменитый украинский ЛуАЗ выставили на продажу

В 1999 году концерн ЗАО «Укрпроминвест» выкупил у государства 81% акций предприятия и решил переориентировать ЛуАЗ на сборочное производство. Правда, через 5 лет состоялась очередная смена собственника — производственные мощности выкупила корпорация «Богдан», сразу начав сборку седанов ВАЗ-2110.

Надо сказать, что при «Богдане» предприятие ожило: в одном только 2005 году завод выпустил 30 768 единиц техники! Но потом началась череда кризисов и лишь несколько лет назад здесь наладили сборку автобусов и троллейбусов, чтобы затем переориентироваться на производство армейской техники. А конвейер для легковушек законсервировали.

И, похоже, навсегда, ведь, по сообщениям украинской прессы, часть имущества автозаводов «Богдан» выставили на продажу — это как раз касается активов концерна в Лучке и Черкассах. Пока распродаются дополнительные помещения, но если конвейеры не удастся загрузить, то дело, очевидно, дойдет до реализации основных корпусов…

Между тем, украинский КрАЗ пошел по пути русской «Шишиги». Так, Кременчугский автозавод намерен освоить принципиально новый сегмент рынка, представив легкий грузовик. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, что это будет за машина.