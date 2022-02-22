Седан Genesis G80 в России получил «версию для экономных»

До этого момента для Genesis G80 предлагались только бензиновые турбомоторы — четырех- и шестицилиндровый, объемом 2,5 и 3,5 литра соответственно (249 и 379 л. с.). А сейчас компанию этим агрегатам составит 199-сильный 2,2-литровый турбодизель. К двигателю на «тяжелом топливе» прилагаются 8-ступенчатый «автомат» и полный привод.

В заивисимости от комплектации дизельная новинка стоит от 4 155 000 до 5 555 000 ₽. В начальное исполнение включены кожаный салон, электропривод передних сидений, десять подушек безопасности, продвинутая медиасистема, бесключевой доступ, светодиодная оптика и многое другое.

И еще. В этом году премиальный бренд Genesis представит в России новое поколение своего флагманского седана — G90. Об этом порталу «АвтоВзгляд» рассказали представители российского офиса марки на первой в 2022 году пресс-конференции компании Hyundai.