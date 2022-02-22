Для России и не только: Volkswagen выпустит новый «бюджетный» седан

Сразу объясним, откуда возникли такие предположения. Новый Volkswagen Virtus сразу заявлен глобальной моделью для развивающих рынков. При этом, как уверяют вездесущие шпионы, он будет представлять собой перелицованную Skoda Slavia: у обеих машин — общие архитектура, силовой каркас кузова и набор агрегатов.

Учитывая, что за развитие российского рынка сейчас отвечает именно Skoda, а не Volkswagen, а нынешний Polo является слегка видоизмененным Skoda Rapid, есть неиллюзорные шансы, что парочка Virtus/Slavia через некоторое время придет и к нам.

Более того, ранее чешская компания заявляла, что все ее свежие разработки, базирующиеся на масштабируемой платформе MQB-A0-IN, создаются как раз для России, Индии, а также африканских и азиатских рынков.

Внимательно рассмотреть «Виртус» мы сможем 8 марта — на эту дату назначаена премьера новинки. И портал «АвтоВзгляд», разумеется, не оставит презентацию без внимания.