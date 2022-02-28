Как скрученный пробег на авто больно бьет по европейской экономике

Эксперты компании carVertical, специализирующиеся на обработке данных по истории автомобилей, провели исследование на основе без малого 900 000 отчетов за минувший год. Согласно результатам, случаи фальсифицированных показателей на одометре подержанных машин наиболее распространены в в Центральной и Восточной Европе.
Больше всех отличилась Латвия, где у 24% проверенных автомобилей пробег был скручен. Иными словами, каждый четвертый покупатель «вторички» в этой стране приобретает машину с «кривыми» данными на одометре.
Второе место по количеству случаев махинаций с пробегом авто занимает Румыния, где у каждого пятого транспортного средства (19,83%) выявлены изменения с километражем. ТОП-3 венчает Эстония — 18,95% автомобилей, прошедших инспекцию, имеют скрученный пробег. Чуть меньше — 18,34% — в Литве. И только на пятой позиции антирейтинга разместилась Россия, где у 17,43% из всех проверенных машин были обнаружены неточности на одометре.
Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» руководитель отдела коммуникаций компании carVertical Матас Бузелис, «согласно ряду научных исследований, преступление в виде фальсификации пробега только в Европе наносит экономический ущерб в размере более 9 миллиардов евро в год».
Шестое место закрепила за собой Украина с показателем 16,06%. А замыкает семерку стран с наибольшим количеством случаев мошенничества с пробегом США, где подобные «неровности» выявлены у 14,81% подержанных автомобилей. В ТОП-10 также вошли Венгрия, Германия и Швейцария, а самой «нескручиваемой» страной оказалась Бельгия — 9,85%.