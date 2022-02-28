Как скрученный пробег на авто больно бьет по европейской экономике

Эксперты компании carVertical, специализирующиеся на обработке данных по истории автомобилей, провели исследование на основе без малого 900 000 отчетов за минувший год. Согласно результатам, случаи фальсифицированных показателей на одометре подержанных машин наиболее распространены в в Центральной и Восточной Европе.

Больше всех отличилась Латвия, где у 24% проверенных автомобилей пробег был скручен. Иными словами, каждый четвертый покупатель «вторички» в этой стране приобретает машину с «кривыми» данными на одометре.