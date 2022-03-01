«Автомобилем года» впервые в истории стал «кореец»

Фото производителя.
В этом году финалистами европейского конкурса «Автомобиль года — 2022» (Car of the Year 2022) оказались сразу шесть электромобилей и всего одна машина — с двигателем внутреннего сгорания. И нетрудно догадаться, что громкий титул получила именно «электричка».
Алексей Кованов

Итак, впервые европейским «Автомобилем года» признан автомобиль корейского происхождения — это электрический кроссовер Kia EV6. Эффектная новинка дебютировала около года назад, став первой моделью, построенной на платформе E-GMP концерна Hyundai.

По формату «шестерка» напоминает универсал Ceed SW. В продаже есть задне- и полновприодные версии, с одним или двумя моторами соответственно. Также клиент может выбрать между двумя аккумуляторами разной емкости.

В конкурсе Car of the Year 2022 за этот Kia члены жюри отдали 279 баллов. Ближайшими преследователями «корейца» оказались хэтчбек Renault Megane E-Tech (265 баллов), а также родственный Hyundai Ioniq 5 (261 балл).

Между тем, американское агентство J. D. Power обнародовало результаты очередного исследования надежности автомобилей. Так, эксперты пришли к выводу, что меньше всего жалоб поступает как раз со стороны собственников Kia.

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1 марта 2022
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