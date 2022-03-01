«Автомобилем года» впервые в истории стал «кореец»

Итак, впервые европейским «Автомобилем года» признан автомобиль корейского происхождения — это электрический кроссовер Kia EV6. Эффектная новинка дебютировала около года назад, став первой моделью, построенной на платформе E-GMP концерна Hyundai.

По формату «шестерка» напоминает универсал Ceed SW. В продаже есть задне- и полновприодные версии, с одним или двумя моторами соответственно. Также клиент может выбрать между двумя аккумуляторами разной емкости.

В конкурсе Car of the Year 2022 за этот Kia члены жюри отдали 279 баллов. Ближайшими преследователями «корейца» оказались хэтчбек Renault Megane E-Tech (265 баллов), а также родственный Hyundai Ioniq 5 (261 балл).

Между тем, американское агентство J. D. Power обнародовало результаты очередного исследования надежности автомобилей. Так, эксперты пришли к выводу, что меньше всего жалоб поступает как раз со стороны собственников Kia.