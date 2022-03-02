Китайские JAC и FAW не разрешают дилерам продавать автомобили в России

Китайцы приняли решение притормозить продажи своей автопродукции в России до лучших времен. В настоящий момент представительства JAC и FAW следят за развитием экономической ситуации в стране и мире, чтобы не прогадать с торговлей в условиях нестабильности курса американского доллара.

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, складские площадки FAW заполнены автомобилями, включая новенькие кроссоверы Bestune Т77. Однако дилерам принимать на них заказы импортер запретил.

Что касается автомобилей JAC, то ситуация у этого бренда противоположная — «живых» машин нет, а в поставках наблюдаются серьезные перебои.

Кстати сказать, забуксовали российские продажи и других «китайцев». В частности, Geely, Dongfeng, Exeed и Chery.