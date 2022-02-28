Разгром авторынка: россияне уверены, что Украина станет союзным государством

Мы провели опрос среди многомиллионной аудитории портала «АвтоВзгляд», чтобы выяснить, как же отразится вспыхнувший российско-украинский кризис на автомобильной жизни страны? Итоги, надо признать, оказались довольно неожиданными, хотя и ожидаемыми.

Из 2800 участников исследования, 26% респондентов выразили уверенность в том, что скоро у нас с Украиной будет союзное государство. Впрочем, дружба народов вряд ли спасет Россию от кризиса. В том числе, на автомобильном рынке.

Так, 28% опрошенных считают, что неимоверно подскочат курсы валют, и машины баснословно подорожают. Любопытно, что 26% уверены в том, что конфликт двух держав никак не отразится на жизни россиян, ибо «у нас и так все плохо». Пожалуй, с последним действительно можно согласиться, но мы бы добавили, что дальше станет еще хуже. И это будет сложно не заметить. Да что там: заметно уже сейчас!