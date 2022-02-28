Разгром авторынка: россияне уверены, что Украина станет союзным государством

Фото: АвтоВзгляд
Чем аукнется российско-украинский конфликт? Ответов на этот вопрос пока нет, увы, даже у экспертов. А вот предположений — тьма. Подорожание всего и вся, дефицит и перекрытие границ, затягивание поясов и жуткое падение покупательской способности. Что же думает по этому поводу простой народ, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Мирон Горин

Мы провели опрос среди многомиллионной аудитории портала «АвтоВзгляд», чтобы выяснить, как же отразится вспыхнувший российско-украинский кризис на автомобильной жизни страны? Итоги, надо признать, оказались довольно неожиданными, хотя и ожидаемыми.

Из 2800 участников исследования, 26% респондентов выразили уверенность в том, что скоро у нас с Украиной будет союзное государство. Впрочем, дружба народов вряд ли спасет Россию от кризиса. В том числе, на автомобильном рынке.

Так, 28% опрошенных считают, что неимоверно подскочат курсы валют, и машины баснословно подорожают. Любопытно, что 26% уверены в том, что конфликт двух держав никак не отразится на жизни россиян, ибо «у нас и так все плохо». Пожалуй, с последним действительно можно согласиться, но мы бы добавили, что дальше станет еще хуже. И это будет сложно не заметить. Да что там: заметно уже сейчас!

Итоги опроса среди наших читателей.
Фото: АвтоВзгляд

Между тем, что примечательно, не очень-то верят в худшее 9% россиян: именно столько респондентов считают, что иностранные автопроизводители уйдут из нашей страны, оставив потребителям лишь LADA и УАЗ.

Впрочем, и всего 11% проголосовавших озабочены тем, что придется забыть о поездках на Украину, да и по всему миру тоже. Вероятно, остальные попросту отказываются признавать жестокие реалии будущего, все быстрее опережающего настоящее.

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28 февраля 2022
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