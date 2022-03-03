До какой скорости можно разогнать грузовик МАЗ на голом льду

Фото: МАЗ-СПОРТавто.
Постоянные читатели портала «АвтоВзгляд» прекрасно знают, что каждый год на ледовой поверхности самого глубоководного озера на планете проходят скоростные заезды «Дни скорости на льду Байкала». Мероприятие состоялось и в этом году, притом впервые среди участников была заявлена гоночная команда МАЗ-СПОРТАвто.
Алексей Кованов

В традиционных ралли-рейдах скорость гоночных грузовиков ограничена на отметке в 140 км/ч. Однако, белорусские автопосртсмены решили выяснить истинные споосбности капотного МАЗ-6440RR, притом заезды проходили не на асфальте, а на голом льду.

В итоге автомобиль совершил 2 заезда на мерном участке, во время которых была зафиксирована максимальная скорость. В зачет пошло среднее значение двух замеров, поскольку важным фактором, влияющим на результат, стал сильный порывистый ветер.

В итоге, в одну сторону «максималка» составила 191 км/ч, а в обратном направлении — 178 км/ч.

И еще одна новость, посвященная белорусской технике. Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», в 2016 году Минский автозавод, взяв шасси полноприводного грузовика, построил «неубиваемый» автобус МАЗ-131 для стран Африки.

Затем проект заглох, чтобы вновь «завестись» под занавес прошлого года. Более того, на необычную технику даже успел найтись первый покупатель.

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3 марта 2022
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