LADA Granta впервые покинула тройку самых продаваемых автомобилей в России

Итак, февраль ознаменовался падением продаж новых автомобилей на 4,8%: из автосалонов россияне забрали 114 349 автомобилей. В ТОП-5 марок вполне ожидаемо вошли LADA, Kia, Hyundai, Renault и Toyota.

А вот рейтинг самых востребованных моделей откровенно удивил: первое место заняла Rio Kia (7893), чуть хуже которой продавался Hyundai Solaris (7238). Третьей стала LADA Vesta (7161), а вот LADA Granta впервые за долгое время выпала из первой тройки! С результатом 6220 проданных машин вазовский «бюджетник» оказался только четвертым.

Снова повторим: в марте ситуация будет совсем другой. За последние несколько дней сразу несколько иностранных производителей остановили свои заводы, расположенные на территории России. Но как обстоят дела на «исконно русских» конвейерах? Портал «АвтоВзгляд» выяснил, как сейчас живется заводам ВАЗ, ГАЗ, УАЗ и КамАЗ.