Цены бьют рекорды: Renault Duster подорожал на 220 000 рублей

За Renault Logan и Renault Sandero теперь просят минимум 943 000 и 1 065 000 рублей, соответственно, так что прибавка составила 150 000 и 163 000. Но куда ощутимее подорожали кроссоверы! «Паркетники» разом прибавили от 220 000 до 255 000: чтобы купить «Аркану» отныне придется отдать от 1 622 000, «Каптюр» — от 230 000, а «Дастер» облегчит кошелек на 1 396 000 «целковых».

Добавим, что Renault и АВТОВАЗ некоторое время назад останавили сборку машин на своих конвейерах. Причины — нарушение логистических цепочек поставок из-за обострения конфликта на Украине, а также затянувшийся кризис на рынке полупроводников.

Кстати, продукция российского автогиганта тоже подорожала! Притом гораздо сильнее, чем предполагалось. Скажем, за LADA Largus дилеры просят от 1 077 000 рублей, так как ценник после недавнего подорожания увеличился аж на 247 000.