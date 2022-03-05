Rolls-Royce остановил поставки автомобилей в Россию

«Благодаря» антироссийским санкциям, а вместе с ними и ежедневным скачкам курсов валют, бренд притормозил поставку автомобилей российским клиентам. Хотя, как уже было сказано, «живые» машины в некоторых шоу-румах по-прежнему представлены.

Напомним, что ранее о «заморозке» отгрузок в Россию сообщили и другие люксовые марки, включая Bentley и Lamborghini. Их примеру последовали и более «приземленные» Porsche, Mercedes-Benz, BMW и Audi.

О том, когда закончится санкционный ад на российском рынке, портал «АвтоВзгляд» выяснил в ходе круглого стола с представителями автобизнеса и власти. Все подробности — в нашем эксклюзивном видеоэфире.