Rolls-Royce остановил поставки автомобилей в Россию

Фото: АвтоВзгляд
Люксовая марка Rolls-Royce объявила о приостановке поставок своих автомобилей на российский рынок. Правда, как выяснил портал «АвтоВзгляд», у дилеров еще можно найти «живые» машины. Но цены на них обсуждаются с каждым клиентом индивидуально.
Лика Затворная

«Благодаря» антироссийским санкциям, а вместе с ними и ежедневным скачкам курсов валют, бренд притормозил поставку автомобилей российским клиентам. Хотя, как уже было сказано, «живые» машины в некоторых шоу-румах по-прежнему представлены.

Напомним, что ранее о «заморозке» отгрузок в Россию сообщили и другие люксовые марки, включая Bentley и Lamborghini. Их примеру последовали и более «приземленные» Porsche, Mercedes-Benz, BMW и Audi.

О том, когда закончится санкционный ад на российском рынке, портал «АвтоВзгляд» выяснил в ходе круглого стола с представителями автобизнеса и власти. Все подробности — в нашем эксклюзивном видеоэфире.

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5 марта 2022
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