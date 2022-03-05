В России начали испытывать идеальный автобус «для северов»

Разработка проекта ведется на условиях софинансирования: средства выделило Министерство науки и высшего образования России, а заказчиком выпступил автозавод «Урал». Завершить проект планируется до конца 2023 года, а в 2024-м должен начаться серийный выпуск новинки.

К слову, помимо автобуса, в гамму также войдет автопоезд. Обе машины созданы для круглогодичной работы и беспрепятственного перемещения в условиях Арктики. Такой транспорт нужен для перевозки пассажиров и транспортировки оборудования по Крайнему Северу.

И продолжая тему комтранса. Известный производитель спецтехники, компания «Автомастер», презентовала новую версию двухосного автомобиля «Урал Next Егерь». Как выяснил портал «АвтоВзгляд», новинка отличается большой четырехдверной кабиной.