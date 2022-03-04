Без «автомата» и с карбюратором: какими станут автомобили LADA, ГАЗ, УАЗ и КамАЗ

Первым (притом совершенно официально) свою позицию озвучил КамАЗ. Гендиректор грузового автогиганта Сергей Когогин заявил, что компания подготовила план действий, а первый заместитель гендиректора Юрий Герасимов, раскрыл детали.
Так, по словам г-на Герасимова, в ближайшие несколько недель КамАЗ продолжит работать, как прежде — для нормальной деятельности вполне хватает запаса комплектующих. А вот дальше завод сократит выпуск современных моделей К4 и К5, а основой гаммы станет немолодое семейство К3.
К слову, в последние годы машины К3 — то есть «вечно живые» автомобили образца 1976 года — оснащались дизелями Cummins. Однако СП «КАММИНЗ КАМА», очевидно, остановит работу, так что технику снова придется оснащать «исконно камазовским» V8 740-й серии.
Также Камский автомобильный и Нефтекамский автобусный остались без автоматических и механических коробок ZF. Шведская SKF остановила поставки подшипников… Логично предположить, что отгрузку продукции также остановит Knorr-Bremse — производитель тормозных систем.
Врочем, в Набережных Челнах не унывают, уверяя, что предприятие готовит «мощный рывок по локализации», включая даже модель К5, которую помогал создавать концерн Daimler. Хотя деятельность совместного предприятия «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» заморожена.
При этом последние годы российский производитель грузовиков действительно мощно занимался локализацией компонентов. В Костанае должен запуститься огромный литейный завод, в Белорецке — рессорный, а вообще камазовцы запланировали целый южноуральский кластер.
Также на чисто российские компроненты давно сделала ставку «Группа ГАЗ», над которой угроза санкций нависала последние четыре года. Коротко напомним, что США постоянно обещали ввести множество ограничений, но до сих пор дело ограничивалось словами…
Теперь все серьезно. Однако предприятия Группы своими силами делают двигатели, коробки передач, мосты и многое другое. Для «санкционки» — то есть чисто импортных деталей и узлов — давно найдены замены. Хотя некоторые перспективные проекты, конечно, придется заморозить.
Сейчас ГАЗ, ПАЗ, ЛиАЗ и другие производственные площадки продолжают стабильную работу, так как компания имеет серьезный запас комплектующих. Так что все желающие смогут без особых проблем купить «Газель» или «Газон» взамен покинувших рынок Ford Transit или Fuso Canter.
УАЗ, которому совсем недавно предрекали скорое закрытие, сейчас оказался самым стабильным активом всей группы «Соллерс»! Правда, по собственной информации портала «АвтоВзгляд», ульяновская площадка не имеет больших запасов автокомпонентов.
Между тем, в «Патриоте» около 50% деталей — чистый импорт. Правда, импорт китайский, а значит, «уазик» подорожает, но сможет выпускаться. Для этого, конечно, придется избавиться от электроники Bosch, но это фанатам ульяновских вездеходов даже понравится.
Кстати, представители автопрома готовы попросить Минпромторг, чтобы власти упростили требования по экологии и безопасности. Это позволит выпускать автомобили без подушек безопасности, антиблокировочной системы и других жизненно важных импортных компонентов.
Если правительство пойдет навстречу, то АВТОВАЗ сможет запросто выпускать старую и новую «Нивы», а также семейство Granta. С «Вестой» (не говоря уже про Largus и XRAY) ситуация довольно сложная — в ней достаточно много иноземных запчастей.
Но это уже вопросы производственные, а главный тактический: как себя поведет альянс Renault-Nissan? Ведь 67,6% акций автогиганта принадлежат альянсу, а французские власти анонсировали серьезные санкции против российской экономики.
Пока наибольшие вопросы вызывают поставки электроники, подшипников, автоматических коробок и… лакокрасочных покрытий. Как минимум, с разнообразием цветов на ближайшее время точно придется проститься.