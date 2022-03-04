Без «автомата» и с карбюратором: какими станут автомобили LADA, ГАЗ, УАЗ и КамАЗ

Первым (притом совершенно официально) свою позицию озвучил КамАЗ. Гендиректор грузового автогиганта Сергей Когогин заявил, что компания подготовила план действий, а первый заместитель гендиректора Юрий Герасимов, раскрыл детали.

Так, по словам г-на Герасимова, в ближайшие несколько недель КамАЗ продолжит работать, как прежде — для нормальной деятельности вполне хватает запаса комплектующих. А вот дальше завод сократит выпуск современных моделей К4 и К5, а основой гаммы станет немолодое семейство К3.

К слову, в последние годы машины К3 — то есть «вечно живые» автомобили образца 1976 года — оснащались дизелями Cummins. Однако СП «КАММИНЗ КАМА», очевидно, остановит работу, так что технику снова придется оснащать «исконно камазовским» V8 740-й серии.