Почему покупателям новых автомобилей теперь надо следить за курсом китайского юаня

Во всяком случае, именно так действует компания Geely, что планирует возобновить поставки автомобилей на склады дилерских центров на следующей неделе. Правда, продавать кроссоверы Coolray, Atlas Pro и Tugella будут по ценам, привязанным к актуальному курсу китайского юаня.

Скорее всего, аналогичной стратегии также будут придерживаться и другие «поднебесные» бренды.

Вообще сейчас велика вероятность, что когда все автопроизводители из стран, танцующих под дудку США, приостановят поставки своей продукции в РФ, нам ничего не останется, кроме как пересесть на «китайцев».

Но беда в том, что марки из КНР не смогут в полном объеме покрыть потребности рынка: в некоторых сегментах намечается настоящая катастрофа. А почему, объясняет портал «АвтоВзгляд».