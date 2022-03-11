Почему покупателям новых автомобилей теперь надо следить за курсом китайского юаня

Фото производителя.
Как сообщают собственные источники портала «АвтоВзгляд», российские автосалоны вернулись «в лихие девяностые»: продавцы получают прайс-листы «в условных единицах», которые по запросу клиента пересчитываются по текущему курсу на рубли. Правда, если четверть века назад под аббревиатурой «у. е.» скрывались доллары, то теперь — юани.
Ефим Розкин

Во всяком случае, именно так действует компания Geely, что планирует возобновить поставки автомобилей на склады дилерских центров на следующей неделе. Правда, продавать кроссоверы Coolray, Atlas Pro и Tugella будут по ценам, привязанным к актуальному курсу китайского юаня.

Скорее всего, аналогичной стратегии также будут придерживаться и другие «поднебесные» бренды.

Вообще сейчас велика вероятность, что когда все автопроизводители из стран, танцующих под дудку США, приостановят поставки своей продукции в РФ, нам ничего не останется, кроме как пересесть на «китайцев».

Но беда в том, что марки из КНР не смогут в полном объеме покрыть потребности рынка: в некоторых сегментах намечается настоящая катастрофа. А почему, объясняет портал «АвтоВзгляд».

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11 марта 2022
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