Американцы больше не смогут купить внедорожники УАЗ «Патриот»

Фото: Bremach.
Некоторое время назад американская фирма Bremach Inc. надумала предлагать американской публике российские «Патриоты». Но клиенты, что внесли предоплату, своих машин не получат, поскольку проект будет закрыт.
Алексей Кованов

За океаном базовую версию отечественного SUV хотели продавать по цене $26 405 — по курсу, что был актуален на середину ноября 2021 года, это почти 2 000 000 наших рублей. При этом «уазик» оказался весьма недорогой по местным меркам моделью! Скажем, трехдверный Jeep Wrangler стоит минимум 29 000 долларов.

В итоге: только за первые 24 часа после старта предзаказов на «Патриот» американцы внесли 3 800 000 «баксов» предоплаты! За какое количество автомобилей клиенты отдали задаток, не уточняется, ведь минимальный взнос за машину составлял $100.

Теперь из-за событий на Украине любопытный проект заморожен: «По понятным причинам все операции Bremach приостановлены, депозиты за автомобили будут возвращены клиентам», — сказано на официальном сайте фирмы.

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14 марта 2022
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