Американцы больше не смогут купить внедорожники УАЗ «Патриот»

За океаном базовую версию отечественного SUV хотели продавать по цене $26 405 — по курсу, что был актуален на середину ноября 2021 года, это почти 2 000 000 наших рублей. При этом «уазик» оказался весьма недорогой по местным меркам моделью! Скажем, трехдверный Jeep Wrangler стоит минимум 29 000 долларов.

В итоге: только за первые 24 часа после старта предзаказов на «Патриот» американцы внесли 3 800 000 «баксов» предоплаты! За какое количество автомобилей клиенты отдали задаток, не уточняется, ведь минимальный взнос за машину составлял $100.

Теперь из-за событий на Украине любопытный проект заморожен: «По понятным причинам все операции Bremach приостановлены, депозиты за автомобили будут возвращены клиентам», — сказано на официальном сайте фирмы.