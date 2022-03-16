Когда КамАЗ снова сможет выпускать современные грузовики

До начала известных событий КамАЗ гордился тем, что использует ведущие мосты Daimler, коробки передач ZF и тормозные системы Knorr Bremse.Теперь импортным узлам, агрегатам и даже целым системам приходится искать отечественную и китайскую замену.

Поначалу казалось, что процесс импортозамещения будет достаточно быстрым. Однако сейчас, после трезвых оценок, стало понятно, что выпуск поколения К5 придется остановить до конца этого года. Перезапуск модели запланирован только на январь 2023-го.

В ближайшее время главной продукцией автогиганта станут простые «железные» грузовики серии К3. В Набережных Челнах поколением К3 принято называть модернизированные машины образца 1976 года — то есть обычные классические КамАЗы