Росстандарт разрешил производство внедорожника Aurus Komendant

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Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) разместило в своей базе данных «одобрение типа транспортного средства» (ОТТС) на внедорожник премиум-класса Aurus Komendant. Об этом сообщает портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

В документе Ростандарта указано, что ОТТС получает партия из 150 машин. В официальном описании транспортного средства Aurus Komendant говорится, что этот четырехместный внедорожник получит гибридную силовую установку мощностью 598 л. с., состоящую из 4,4-литрового бензинового двигателя V8, электромотора и аккумуляторной батареи. В полноприводной трансмиссии внедорожника применена 9-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Автомобили семейства Aurus выпускаются на промплощадке в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Сейчас там собирают лишь седан Aurus Senat. Ранее пресс-служба компании распространила заявление, согласно которому производственная программа сборочного предприятия марки выполняется в полном объеме по установленному графику. В соответствии с ним, серийное производство Aurus Komendant должно быть запущено в конце 2022 года.

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17 марта 2022
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