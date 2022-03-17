Росстандарт разрешил производство внедорожника Aurus Komendant

В документе Ростандарта указано, что ОТТС получает партия из 150 машин. В официальном описании транспортного средства Aurus Komendant говорится, что этот четырехместный внедорожник получит гибридную силовую установку мощностью 598 л. с., состоящую из 4,4-литрового бензинового двигателя V8, электромотора и аккумуляторной батареи. В полноприводной трансмиссии внедорожника применена 9-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Автомобили семейства Aurus выпускаются на промплощадке в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Сейчас там собирают лишь седан Aurus Senat. Ранее пресс-служба компании распространила заявление, согласно которому производственная программа сборочного предприятия марки выполняется в полном объеме по установленному графику. В соответствии с ним, серийное производство Aurus Komendant должно быть запущено в конце 2022 года.