Центробанк решил окончательно добить российский авторынок

18 марта 2022 года Центробанк решил сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых. Напомним, что она была резко повышена 28 февраля с 9,5% годовых до текущего уровня. Регулятор пошел на такой шаг, чтобы остановить лавинообразную девальвацию российского рубля.
— Рост кредитных ставок и требований банков к качеству заемщиков на фоне возросшей неопределенности привел к значимому ужесточению условий банковского кредитования. На этом фоне в ближайшие месяцы ожидается существенное ослабление кредитной активности, — говорится в официальном сообщении Банка России осохранении 20-процентной ставки.
Это означает, что о российском рынке автокредитования можно со спокойной совестью забыть. В подобных условиях взять кредит на покупку авто сможет только неприлично богатый человек. Ведь редкие автомобили, все еще попадающиеся в дилерских центрах, выросли в цене в 1,5—2−3 раза.
Следует отметить, что до событий конца февраля текущего года около половины автопродаж приходилось именно на сделки с привлечением кредита. Фактически полное замораживание кредитования физлиц из-за крайне высокой учетной ставки ЦБ неизбежно обрушит и так еле-еле дышащий в условиях жесточайшего дефицита новых машин российский авторынок. Массовые банкротства автодилеров — не за горами. Один из немногих оставшихся у них путей для выживание — переход на торговлю и сервисное обслуживание подержанных автомобилей всех возрастов.
Напомним, что к подобного рода мерам ЦБ уже прибегал в начале 2015 года. Тогда на фоне присоединения Крыма к России Запад ввел экономические санкции и российская валюта падала с 45 до 75 рублей за доллар США. В тех условиях Центробанк поднял свою ключевую ставку до 17% годовых. Но дело в том, что в ситуации 2014/15 экономические рестрикции в отношении РФ были не в пример менее жесткими по сравнению с нынешними. Никто тогда не отключал российские банки от международной финансовой системы, западные компании (в том числе и автомобильные) массово не сворачивали свою деятельность в нашей стране, поставки автокомпонентов не прерывались так, как это имеет место сейчас.
Поэтому неприятности 2014—2015 года с позиций текущей ситуации вполне можно считать «детским лепетом». И если тогда авторынок России кое-как сумел приспособиться и выжить, то сейчас ему, похоже, придется погибнуть и родиться заново, чтобы обеспечить себе хоть какое-то существование в разом изменившихся политэкономических реалиях.