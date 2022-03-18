Центробанк решил окончательно добить российский авторынок

18 марта 2022 года Центробанк решил сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых. Напомним, что она была резко повышена 28 февраля с 9,5% годовых до текущего уровня. Регулятор пошел на такой шаг, чтобы остановить лавинообразную девальвацию российского рубля.

— Рост кредитных ставок и требований банков к качеству заемщиков на фоне возросшей неопределенности привел к значимому ужесточению условий банковского кредитования. На этом фоне в ближайшие месяцы ожидается существенное ослабление кредитной активности, — говорится в официальном сообщении Банка России осохранении 20-процентной ставки.

Это означает, что о российском рынке автокредитования можно со спокойной совестью забыть. В подобных условиях взять кредит на покупку авто сможет только неприлично богатый человек. Ведь редкие автомобили, все еще попадающиеся в дилерских центрах, выросли в цене в 1,5—2−3 раза.