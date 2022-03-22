Российский завод Renault возобновил производство автомобилей

На московском заводе Renault в настоящее время собираются кроссоверы Kaptur, Arkana и Duster, а также вседорожник Nissan Terrano, который построен на агрегатной базе того же «Дастера», но предыдущей итерации.

Между тем, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выступил с инициативой «заморозить» в правах акционеров-нерезидентов российских компаний. Иными словами, ограничение корпоративных прав иностранных акционеров должно коснуться российских предприятий, считающихся стратегическими.

Не исключено, что под гребенку может попасть и отечественый АВТОВАЗ, 68% акций которого контролируются французской Renault. Вероятность признания автогиганта стратегическим довольно высока как минимум из-за того, что благополучие практически всех жителей Тольятти так или иначе «завязано» на работе машиностроительного предприятия, где собирают модели и LADA, и Renault. В частности, Logan и Sandero.