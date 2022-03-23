Chery запатентовала в России дизайн нового седана

Chery Arrizo 5 Plus показали на автосалоне в Гуанчжоу в конце ноября 2020 года. В его основе — модель GX, больше известная на китайском рынке.

Длина Arrizo 5 Plus равна 4680 мм, ширина — 1825 мм, а колесная база достигает 2670 мм. В Китае модель продают с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 116 сил, а также с наддувным агрегатом отдачей 156 л. с. того же объема. Оба двигателя работают с пятиступенчатой «механикой» или вариатором.

Если седан появится в продаже в России, он станет соперничать с такими популярными у нас моделями, как Hyundai Solaris, Kia Rio и LADA Vesta.

Кстати, портал «АвтоВзгляд» уже успел испытать Arrizo в деле, и готов поделиться впечатлениями. Подробнее — здесь.